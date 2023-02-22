Мир 22 февраля 2023, 07:44 Иранские компании начали проходить сертификацию для поставок автомобилей в Россию Минпромторг Ирана: иранские компании проходят сертификацию для поставок авто в Россию Викимедиа

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Компания из Ирана Saipa намерена поставлять в Россию две марки своих машин — Quick и Shahin. Также концерн Iran Khodro заинтересован в российском рынке. Автомобили этих компаний сейчас проходят сертификацию в Российской Федерации. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

«Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок», — рассказал он.

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При этом официальный представитель министерства не стал уточнять, как компании намерены поставлять свои машины в России — через Белоруссию или напрямую. Этот вопрос тесно связан с антироссийскими санкциями. Галибаф не проинформировал и о том, с кем именно Saipa заключила договор.

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Ранее российский посол в Тегеране Алексей Дедов сообщил, что компания Saipa проводит переговоры о возможном экспорте в Россию свыше 20 тысяч машин ежегодно. Представители Минпромторга РФ отметили, что поставки иранских автомобилей будут невозможны, пока компании не пройдут сертификацию.