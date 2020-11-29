Иранские депутаты проголосовали за закон о повышении уровня обогащения урана

Окончательное чтение пройдет в парламенте Ирана на следующей неделе. Если законопроект примут, то правительство должно будет производить не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20%. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не позволяет Ирану обогащать уран до уровня более 3,67% в течение 15 лет.

Документ предусматривает реконструкцию ядерного реактора в Араке, ядро которого разрушили в рамках договоренностей. Власти Ирана должны будут в течение года запустить еще по тысяче центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

На руководителя организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсена Фахризаде 27 ноября совершили покушение. Он получил тяжелое ранение. Врачи не смогли спасти ядерщика. Есть несколько версий, кто мог его убить. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что это покушение вполне мог организовать Израиль.