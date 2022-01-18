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    18 января 2022, 15:14

    Иранская школьница научилась стрелять ногами из лука

    Дарья Морозова

    Школьница из Ирана научилась стрелять ногами из лука, стоя при этом на руках. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Уточняется, что отец тренировал ее с самого раннего возраста. Он делал дочке массаж с оливковым маслом и занимался с ней растяжкой.

    Мать девочки сначала была против, так как боялась, что отец нанесет девочке травму. Но постепенно дочь сама стала проявлять интерес в тренировкам. Сейчас девочка стала мировой рекордсменкой по гимнастике.

    «Моя цель — выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. Я знаю, какие лишения пережили мои родители. Я хочу сделать так, чтобы моя провинция, страна и семья гордились мной», — рассказала она.