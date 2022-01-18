Иранская школьница научилась стрелять ногами из лука

Школьница из Ирана научилась стрелять ногами из лука, стоя при этом на руках. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что отец тренировал ее с самого раннего возраста. Он делал дочке массаж с оливковым маслом и занимался с ней растяжкой.

Мать девочки сначала была против, так как боялась, что отец нанесет девочке травму. Но постепенно дочь сама стала проявлять интерес в тренировкам. Сейчас девочка стала мировой рекордсменкой по гимнастике.

«Моя цель — выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. Я знаю, какие лишения пережили мои родители. Я хочу сделать так, чтобы моя провинция, страна и семья гордились мной», — рассказала она.