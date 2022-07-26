Иранская газета предрекла Байдену бегство из Белого дома

Признание президента США Джо Байдена о перенесенном онкологическом заболевании может означать его скорую отставку. Такое мнение выразил журналист иранской газеты Resalat.

Новость о том, что американский президент перенес онкологическое заболевание, появилась в СМИ сравнительно недавно. Однако позже выяснилось, что Байден говорил о лечении рака кожи, с которым он столкнулся перед вступлением в должность.

По мнению автора газеты, данное заявление политика было неслучайным. Байден, как заверило Resalat, якобы готовит почву для добровольного ухода с поста.

«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности. Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30%, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящей партии — это досрочный уход в отставку», — процитировало газету РИА «Новости».

Кроме того, недавно стало известно, что президент США Джо Байден заболел ковидом. Во время виртуальной встречи с руководителями корпораций он рассказал о самочувствии.