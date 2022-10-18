Иранская альпинистка, которая выступала на соревнованиях без хиджаба, пропала без вести | 360°

Мир 18 октября 2022, 12:34 Иранская альпинистка, которая выступала на соревнованиях без хиджаба, пропала без вести

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Соревнования по скалолазанию в Южной Корее закончились пропажей иранской альпинистки. Эльназ Рекаби перестала выходить на связь через два дня после выступления. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что спортсменка участвовала в соревнованиях без хиджаба. Ее друзья рассказали, что у спортсменки конфисковали мобильный телефон и паспорт, написала «Политика сегодня».

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В посольстве Ирана в Южной Корее сообщили, что девушка вместе со своей командой покинула страну 18 октября. После этого она перестала выходить на связь.

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Ранее в Тегеране прошли массовые протесты в связи с гибелью 22-летней девушки в полицейском участке. Она была задержана силовиками из-за отсутствия хиджаба.