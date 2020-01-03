Иран жестко ответит США на убийство генерала Сулеймани

Иран пообещал жестко отомстить США за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Он погиб во время ракетного удара по аэропорту Багдада.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи, его цитирует РИА «Новости».

Как сообщил телеканал Fох Nеws, вооруженные силы США привели в состояние повышенной боеготовности.

По данным СМИ, в результате нанесенного американцами ракетного удара был убит не только Сулеймани, но и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Они оба находились в колонне автомобилей. Ранения получили 12 иракских военнослужащих. После обстрела воздушная гавань прекратила работу из-за угрозы безопасности.

Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани по распоряжению президента Дональда Трампа. Как говорится в заявлении, нападение было совершено с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. По данным американского военного ведомства, Сулеймани был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

В Багдаде с 31 декабря проходят протесты возле посольства США. Они начались после удара американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.