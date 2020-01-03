Иран жестко ответит США на убийство генерала Сулеймани
«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи, его цитирует РИА «Новости».
Как сообщил телеканал Fох Nеws, вооруженные силы США привели в состояние повышенной боеготовности.
По данным СМИ, в результате нанесенного американцами ракетного удара был убит не только Сулеймани, но и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Они оба находились в колонне автомобилей. Ранения получили 12 иракских военнослужащих. После обстрела воздушная гавань прекратила работу из-за угрозы безопасности.
Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани по распоряжению президента Дональда Трампа. Как говорится в заявлении, нападение было совершено с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. По данным американского военного ведомства, Сулеймани был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.
В Багдаде с 31 декабря проходят протесты возле посольства США. Они начались после удара американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.