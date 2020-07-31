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    31 июля 2020, 09:03

    Иран заплатит за сбитый Boeing Украины

    Борис Ломакин

    Иран выплатит компенсацию за ошибочно сбитый пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины». Исламская республика не отрицает своей вины.

    Иран согласился заплатить за случайно сбитый украинский самолет в январе 2020 года, передает IRNA слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави. Представитель МИД подчеркнул, что в вопросе выплат есть технические и юридические сложности, но переговоры продолжаются. Также Мусави сказал, что в числе погибших пассажиров были и граждане Ирана.

    «Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это ни стоило», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс».

    Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 176 человек — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Германии, Швеции и Великобритании. Сначала власти Ирана утверждали, что причиной крушения стал пожар в двигателе самолета, но спустя три дня признались, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял борт за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.

    Новости SMI.FM