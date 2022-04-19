Иран заменит товары западных брендов, которые ушли из России

Часть крупных западных брендов покинула Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявил, что у некоторых товаров ушедших компаний есть достойная альтернатива. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Обыденов заявил, что в Иране производят бытовую химию, предметы повседневного спроса и медицинские товары, качество которых ничем не уступает западной продукции.

«Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени», — сказал он.

Обыденов отметил высокий уровень фармацевтики, строительных товаров и даже медицинского туризма в Иране.

Некоторые крупные зарубежные бренды частично или полностью приостановили деятельность на территории России. Соответствующие заявления от представителей компаний звучали с конца февраля. Некоторые корпорации связывали свое решение с политической позицией: таким образом они хотели выразить несогласие с целями и задачами спецоперации РФ на Украине.

О полном уходе или временной приостановке деятельности на территории РФ заявили представители из различных сфер: заправки, магазины одежды и предприятия общепита.