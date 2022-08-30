Иран закрыл границу с Ираком из-за вооруженных столкновений в центре Багдада

Из-за вооруженных столкновений на улицах Багдада власти Ирана решили временно закрыть пропускные пункты на границе с Ираком, а авиакомпании — отменить рейсы в соседнюю страну. Об этом сообщило агентство Irna.

Отменить поездки в Ирак призвали своих жителей власти провинции Илам на западе Ирана. Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Маджид Мирахмади объявил, что пограничные пропускные пункты закрыли на неопределенный срок, чтобы паломники не подвергали себя опасности.

Международный аэропорт имени Имама Хомейни в районе Тегерана объявил о том, что некоторые авиакомпании отменили рейсы в Багдад из-за сложившейся там ситуации. Посольство Ирана в Ираке попросило своих граждан воздержаться от поездок в столицу, а также города Кадхимия и Самарра.

Беспорядки с применением тяжелого вооружения начались в иракской столице после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садра объявил об уходе из политики и закрыл офисы своей партии в ответ на отказ правительства провести парламентские выборы досрочно. Его сторонники вошли в «зеленую зону» Багдада, где находятся госучреждения, и захватили штаб-квартиру кабмина. Силовики отбили здание, но столкновения продолжились. Сотни людей пострадали, около 30 погибли.