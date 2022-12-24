Мир 24 декабря 2022, 05:04 Иран заявил об открытом окне возможности для заключения ядерной сделки МИД Ирана: окно возможности для заключения ядерной сделки открыто, но не навсегда РИА «Новости»

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Иран открыт для заключения соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Но также он добавил, что такая возможность будет не всегда. Его слова привел ТАСС.

По словам иранского министра, договор о завершающих шагах по восстановлению сделки заключили на встрече с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем.

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«Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда», — написал Абдоллахиян.

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Встреча Борреля и Абдоллахияна прошла в Иордании на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству. По итогам переговоров глава внешнеполитической службы ЕС сообщил, что стороны договорились поддерживать коммуникации на фоне ухудшения отношений между Ираном и Евросоюзом.

Президент США Джо Байден ранее назвал мертвой ядерную сделку с Ираном, добавив, что официально об этом никто не объявит. Ролик с заявлением американского лидера разошелся в соцсетях. Его снял инженер из Калифорнии Деймон Магсуди на предвыборном митинге, который состоялся 4 ноября.