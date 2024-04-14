Мир 14 апреля 2024, 05:17 Иран заявил о завершении атаки на Израиль Постпредство Ирана при ООН заявило, что атака по Израилю завершена РИА «Новости»

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Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о завершении атаки на Израиль. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

«Данный вопрос можно считать завершенным», — уточнила иранская дипмиссия.

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До этого иранские дипломаты предупредили Израиль, что при совершении еще одной ошибки со стороны ЦАХАЛ они получает более жесткий ответ.

Ранее израильтяне нанесли авиаудар по представительству Ирана в сирийском Дамаске, в результате которого погиб иранский генерал. В МИД России осудили атаку ЦАХАЛ.

Кроме того, в самой республике заявили, что отказались бы от ответных действий против Израиля, если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных.

Иран запустил в направлении Израиля десятки дронов, а потом объявил о ракетной атаки, ставшей частью операции «Истинное обещание» и ответом на нападение на иранскую дипмиссию в САР.

Иранские дипломаты назвали атаку на Израиль реализацией законного права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН.