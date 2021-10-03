Иран заявил о готовности возобновить переговоры по «ядерной сделке»

В Тегеране подходит к концу подготовка и формирование команды для переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (ядерной сделке). Об этом рассказал глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«Состав нашей команды переговорщиков практически сформирован. Переговоры будут проходить на уровне заместителей министров иностранных дел, договариваться же будут на уровне глав внешнеполитических ведомств», — заявил Абдоллахиан. Его слова привело информационное агентство Fars.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая к более агрессивной позиции на фоне действий США. Он отметил, что Пекин должен быть готовым дать отпор и отказаться от политики неприменения ядерного оружия.