Иран заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики | 360°

Мир 23 октября 2022, 05:57 Иран заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики РИА «Новости»: российско-иранская комиссия обсудит энергетику и сельхозэкспорт РИА "Новости"

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Представители Ирана и России в ходе предстоящего 16-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству обсудят широкий ряд вопросов, в том числе перспективы в области энергетики и сельского хозяйства. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде.

Встреча состоится с 29 октября по 1 ноября в Чечне. В мероприятии примет участие министр нефти Ирана Джавад Оуджи. По словам собеседника агентства, стороны обсудят разработку нефтяных месторождений Ирана и экспорт сельскохозяйственной продукции.

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На повестке также стоит обсуждение вопросов, связанных с открытием транспортного коридора «Север-Юг». Проект предоставляет России выход к Индийскому океану через территорию Ирана. Члены делегаций оценят реализацию ранее принятых соглашений.

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На фоне санкционного давления со стороны Запада Россия стала строить экономические отношения со странами Азии и Африки, ближневосточными государствами. Вместе с тем Европа лишается российских энергоресурсов, США подталкивают ее к переходу на дорогой сжиженный газ.