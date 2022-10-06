Иран заявил, что санкции против него и России в итоге ударили по Западу | 360°

Мир 06 октября 2022, 07:32 Поделиться Telegram

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Viber Иран заявил, что санкции против него и России в итоге ударили по Западу Замминистра нефти Ирана Асадзаде: санкции Запада ударили по нему самому unsplash

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Запад после введения санкций против России и Ирана сам пострадал от этого, его решение привело к энергетическому кризису. Такое заявление сделал заместитель министра нефти республики Ахмад Асадзаде.

«Сейчас мир нуждается в газе и нефти. Хорошо было бы относиться к этой теме внимательно, занимать прозрачную позицию. Санкции против Ирана и России не идут на пользу Западу, который пострадает от этого. Сегодня в Европе наблюдается газовый кризис, есть проблемы — то же касается и нефти», — сказал он РИА «Новости».

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Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине. В итоге произошел рост цен на топливо, электроэнергию, продукты питания в США и по всей Европе.

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Соединенные Штаты весной 2018 года вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое тремя годами ранее было достигнуто с помощью России, Китая, Франции, Великобритании, Германии. В итоге США в итоге восстановили антииранские санкции, а также ограничения против стран, которые ведут бизнес с Ираном.

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