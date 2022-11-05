Иран заявил, что поставлял беспилотники в Россию до начала СВО и в небольшом количестве | 360°

Мир 05 ноября 2022, 14:42 Иран заявил, что поставлял беспилотники в Россию до начала СВО и в небольшом количестве Глава МИД Ирана Абдоллахиян: страна не поставляла в Россию баллистические ракеты YouTube

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Иран поставлял беспилотники в Россию в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передал ТАСС.

«Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», — сказал он.

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Информацию о поставках России иранских баллистических ракет Абдоллахиян опроверг.

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МИД Ирана также попросил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, если появятся какие-либо документальные подтверждения использования Россией иранских беспилотников в спецоперации, предоставить их.

Ранее министры иностранных дел G7 пообещали не допустить создания Ираном ядерного оружия. Политики пояснили, что ядерная программа Ирана растет и это их беспокоит. Министры также пожаловались, что Иран не показывает готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.