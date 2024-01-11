Мир 11 января 2024, 16:43 Иран задержал американский танкер в Оманском заливе Tasnim: ВМС Ирана задержали нефтяной танкер США в Оманском заливе Unsplash

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Военно-морские силы армии Ирана 11 января задержали нефтяной танкер Соединенных Штатов в водах Оманского залива. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

Департамент морских торговых операций Великобритании объявил, что получил сообщение о новом инциденте в 50 милях к востоку от побережья Омана. Кораблям посоветовали сообщать о любой подозрительной активности. Позже появились новости о захвате Ираном нефтяного танкера.

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«ВМС Исламской Республики Иран по решению суда захватили американский нефтяной танкер в водах Оманского моря», — передало издание Tasnim.

Ранее в Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, сообщило агентство Reuters. Судно атаковали, когда оно шло недалеко от оманского Сохара. После оно направилось в иранский порт Бандар-э-Джаск.