Мир 24 декабря 2023, 21:36 Иран выразил протест России из-за заявления о спорных островах Pixabay

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест России и вызвал временного поверенного в делах РФ в Тегеране Рафаэла Геворкяна. Это произошло на фоне поддержки Москвой заявления по спорным островам, сообщило The Associated Press.

По данным издания, протест произошел после того, как российская сторона «поддержала лишенные оснований претензии», изложенные в ходе VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла 20 декабря в Марракеше.

Реклама

В частности, Иран выразил претензии из-за части заявления, в которой речь шла о статусе трех островов в Персидском заливе — Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенных в Персидском заливе.

Авторы статьи добавили, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым указал на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Ранее Иран пригрозил США закрытием Средиземного моря. С таким заявлением выступил замглавы иранского Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.