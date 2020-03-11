Иран все же передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

Иран согласился передать Киеву черные ящики с самолета, который сбил ракетой под Тегераном. После этого Украина сможет передать их Франции для дополнительной экспертизы.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде и представитель страны в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченков своем Twitter.

Он сообщил, что Иран согласился передать бортовые самописцы Киеву в том случае, «если понадобится дополнительная экспертиза». Такое решение во время заседания совета ИКАО озвучил представитель республики Фархад Парвареш.

Boeing 737 возвращался из Тегерана в Киев 8 января. Он разбился спустя две минуты после вылета — в результате крушения погибли все находившиеся на борту люди — девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Сперва Тегеран отрицал свою вину в катастрофе, но 11 января власти признались в причастности к трагедии. Они заявили, что самолет случайно сбили ракетой — виной тому «человеческая ошибка». По словам представителей Ирана, система ПВО атаковала самолет, потому что приняла его за крылатую ракету. Власти подчеркнули, что у оператора было лишь несколько секунд, чтобы отреагировать на возможную угрозу — он принял неверное решение.

Президент Ирана Хасан Роухани извинился перед семьями погибших и выразил соболезнования, пообещав наказать виновников крушения. Тегеран предложил выплатить родственникам жертв крушения по 80 тысяч долларов, но Владимир Зеленский назвал эту сумму недостаточной.

14 января власти заявили, что арестовали нескольких человек по этому делу. Виновник крушения отбывает наказание в тюрьме.