Мир 02 февраля 2023, 09:51 Иран возложил ответственность за атаку на военное предприятие в Исфахане на Израиль Постпред Ирана при ООН Иравани призвал осудить воинственные заявления израильских властей РИА «Новости»

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Ответственность за нападение на объект Минобороны Ирана в Исфахане несет Израиль. Результаты предварительного расследования атаки озвучил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани, сообщило агентство ISNA.

По словам Иравани, результаты предварительного расследования говорят, что Израиль несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в Исфахане. Он подчеркнул, что подобные действия нарушают международное право и осуждаются.

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«Иран имеет законное и неотъемлемое право обеспечивать свою национальную безопасность и жестко реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима всякий раз, когда он сочтет это необходимым», — заявил Иравани и призвал СБ ООН осудить воинственные заявления израильских властей.

Беспилотники атаковали завод в Исфахане в ночь на 29 января. Подобные случаи зафиксировали и в других городах Ирана.