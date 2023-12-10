Мир 10 декабря 2023, 09:21 Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в Сирии Иран запланировал восстановление нефтеперерабатывающего завода в сирийском Хомсе РИА «Новости»

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В ближайшее время Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода в сирийской провинции Хомс. Об этом агентству Fars сообщил глава иранского подразделения по координации ремонтных работ экстерриториальных НПЗ Али Шахверди.

Первым НПЗ вне территории страны, который восстанавливает Иран, стал El Palito в Венесуэле. Иранские подрядчики заключили с южноамериканской республикой контракты на экспорт около 100 тысяч баррелей нефти в сутки, а также порядка двух миллионов баррелей газовых конденсатов из Ирана ежемесячно.

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«Нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе станет вторым, восстановление которого мы начнем. Его производственная мощность составляет около 120 тысяч баррелей в сутки», — отметил Шахверди.

По его словам, присутствие Ирана на НПЗ в других странам поможет не только экспортировать сырую нефть, но и предлагать инженерно-технические услуги. Кроме того, Иран будет получать процент прибыли от переработанной нефти.

В 2022 году генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс предложил вернуть на мировой рынок нефть из Ирана. По его мнению, многие игроки в отрасли заинтересованы в возобновлении поставок.