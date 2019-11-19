В конце прошлой недели в нескольких городах Ирана прошли протеста из-за роста цен на бензин. В ходе беспорядков, как минимум, один человек погиб.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Иран является ключевой страной в вопросе ближневосточной стабилизации.

«То, что произошли беспорядки, погибли люди — это очень плохо. Стабильность в Иране важна, поскольку эта страна играет большую роль на Ближнем Востоке. Тегеран занимается вопросами сирийского урегулирования. Есть серьезное противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. Нам нужно внимательно последить за развитием ситуации, и главное, чтобы демонстрации не приводили к человеческим жертвам», — объяснил сенатор.

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Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров указал на важность для России происходящего в Иране. Он указал, что авторитет верховного аятоллы Али Хаменеи остался непоколебим.

«Власть Ирана устоит. Речь не идет о смене политической системы страны, но надо ей проанализировать ошибки. В чем они заключаются? Во-первых, в резком повышении цены на бензин. Во-вторых, они упустили серьезную работу, проводимую западной агентурой внутри страны. В-третьих, они не учли степень протестного состояния иранского общества — акции прошли одновременно в десятках городов. Люди боятся, что повышение цены на бензин приведет к повышению цен на все товары, но правительство заверяет, что никакого удорожания товаров не будет, поскольку соблюдены защитные механизмы», — рассказал Сафаров.

Ранее РИА «Новости» приводило слова директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова о возможной причастности внешних сил к ухудшению ситуации в Иране.