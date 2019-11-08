Иран тряхнуло на 5,9. Есть погибшие

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Известно минимум о пяти жертвах. Еще около 120 человек пострадали. Зафиксированы повторные толчки, магнитуда которых составила 4,1 и 4,8.

Эпицентр подземных толчков находился в провинции Восточный Азербайджан, сообщил телеканал Press TV. Его очаг залегал на глубине восьми километров. Землетрясение, по информации агентства Tansim, ощущалось в семи провинциях страны. Люди в страхе выбегали из своих домов. В Туркманчайском районе разрушены 30 зданий. Дом лидера Филиппин треснул во время землетрясения Подробнее На месте происшествия, рассказал глава Центра кризисного управления Мохаммед Бакер Хонар, работают восемь групп спасателей. Размер причиненного стихией ущерба пока не называется.