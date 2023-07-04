Важное 04 июля 2023, 13:32 Иран стал девятой страной в составе Шанхайской организации сотрудничества Шанхайская организация сотрудничества объявила о вступлении Ирана в свой состав РИА «Новости»

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объявила об официальном вступлении Ирана в свой состав. Как сообщил ТАСС, такое объявление сделали на заседании секретариата организации на 23-м саммите.

На заседании в сентябре власти Ирана подписали меморандум о вступлении в организацию, которое одобрили главы государств — членов ШОС. Для получения статуса полноправного членства стране необходимо выполнить ряд обязательств, с чем она справилась.

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Иран стал девятой страной, вошедшей в организацию. Кроме него, в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Президент России Владимир Путин в ходе открытия заседания Совета глав государств — членов ШОС поздравил Иран со вступлением и отметил, что новому участнику ШОС понадобилось всего два года, чтобы завершить все процедуры для получения статуса полноправного участника организации. Российский лидер призвал все страны помочь Ирану встроиться в работу ШОС.