Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, заявили в ЦРУ

Иран сейчас не работает над созданием ядерного оружия. При этом страна существенно увеличила возможности по обогащению урана, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

По словам директора управления, теперь запастись сырьем для создания ядерной бомбы можно не за год с лишним, а всего за несколько недель. Иран значительно нарастил возможности по обогащению урана, необходимого для создания ядерного оружия.

«Но второй аспект заключается в том, возобновили ли иранцы работы по созданию ядерного оружия. По оценкам нашей разведки, они не возобновили эту работу, которую вели до 2004 года», — отметил Бернс во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Он добавил, что все американское разведывательное сообщество пристально следит за ситуацией в Иране.

Ранее Россия выступила за возвращение иранской ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он уточнил, что главной задачей является отмена ограничений на торгово-экономические отношения Ирана с другими странами.