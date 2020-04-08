Иран разморозил 1,6 миллиарда долларов в Люксембурге

Сайт «Мир 24» уточнил, что 1,6 миллиарда долларов, принадлежащих Центробанку Ирана, хранились в системе Clearstream. Эта сумма была заморожена с 15 января 2016 года. Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп выказал готовность помочь Тегерану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.