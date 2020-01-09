Иран раскрыл цель ракетных ударов по США
Власти Ирана, атакуя американские военные базы, не ставили себе целью уничтожение армии. Тегеран планировал только повредить военные машины США. Такое заявление сделал командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.
«Мы не стремились убивать [военнослужащих США], но пытались нанести ущерб вражеской военной технике», — процитировало Хаджизаде агентство Fars.
В ночь на 8 января Иран начал ракетные обстрелы двух американских баз, базирующихся на территории Ирака. Иранские власти заявили, что обстрел прошел успешно и стал ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» погиб 3 января в результате обстрела со стороны США.
Позже Иран заявил, что отомстил Вашингтону, а президент США Дональд Трамп выступил с обращением, где анонсировал новые санкции против Тегерана. При этом американский лидер отметил, что Штаты готовы к миру.