Иран раскрыл судьбу виновника крушения украинского самолета

В начале января украинский самолет по ошибке сбили в Иране, погибли 176 человек. До этого дня было неизвестно, что сделали с виновным в этой катастрофе. Спустя почти месяц глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф все-таки раскрыл эту информацию.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — приводит слова главы МИД Ирана агентство ISNA.

Ранее Тегеран опубликовал отчет о сбитом самолете. В документе было сказано, что в борт попали две ракеты класса «земля-воздух». Сбитый самолет упал на землю, пересек футбольное поле, разрушился, а затем загорелся.

Утром 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Тегеране. Он вылетел из аэропорта и направился в Киев, но через несколько минут после влета его сбили две ракеты. Позже власти Ирана признали, что ударили по лайнеру по ошибке, приняв за вражескую цель.

Во время авиакатастрофы погибли все находящиеся на борту 176 человек. В воскресенье, 19 января на Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе. Прощание прошло в киевском аэропорту «Борисполь». Расследованием произошедшего занялась специальная комиссия.