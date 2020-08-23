Иран раскрыл причину взрыва на ядерном объекте

По словам представителя организации следователи из органов государственной безопасности страны расскажут об использованных материалах, а также об исполнителях в ближайший понедельник. Он пояснил, что уничтоженные взрывом и последующим пожаром залы комплекса находятся в процессе восстановления.

Чиновник рассказал, что на этой неделе в Иран прилета генеральный директор Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. На встрече в рамках протокольных договоров они обсудили объемы обогащенного урана, который есть в распоряжении Ирана. По словам чиновника, стороны достигли соглашения в рамках переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация, что за атакой на ядерный объект в Натанзе стоит Израиль. Источники журналистов уточнили, что для организации взрыва использовали устройство, установленное внутри объекта. Иранские власти эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Там заявили, что назовут причину происшествия позже и предложили журналистам не преувеличивать силу израильских спецслужб.