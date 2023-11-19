19 ноября 2023, 14:35
Иран призвал арабские страны разорвать отношения с Израилем
Лидер Ирана Хаменеи призвал другие страны разорвать отношения с Израилем
Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи попросил исламские страны прекратить контактировать с Израилем в связи с конфликтом в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Исламские страны должны хотя бы временно прекратить любые политические отношения с сионистским режимом», — указал Хаменеи.
Реклама
Духовный лидер Ирана посетил выставку Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где сделал ряд заявлений. Он осудил бомбардировки в секторе Газа и подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве являются недопустимыми.
Хаменеи предрек поражение Израиля в конфликте и напомнил, что израильские военные наносили удары по больницам и школам.
«Жестокие бомбардировки больниц, женщин и детей в секторе Газа являются признаком того, что лидеры сионистского режима крайне нервничают по поводу своего поражения», — отметил он.
Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян предостерег США и Израиль от эскалации конфликта в секторе Газа. По его словам, действия двух стран могут привести к расширению зоны боевых действий.
Израиль
Иран
Конфликт Израиля и Палестины
Реклама
Реклама