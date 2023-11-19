Мир 19 ноября 2023, 14:35 Иран призвал арабские страны разорвать отношения с Израилем Лидер Ирана Хаменеи призвал другие страны разорвать отношения с Израилем Stefan Sauer/dpa

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Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи попросил исламские страны прекратить контактировать с Израилем в связи с конфликтом в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Исламские страны должны хотя бы временно прекратить любые политические отношения с сионистским режимом», — указал Хаменеи.

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Духовный лидер Ирана посетил выставку Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где сделал ряд заявлений. Он осудил бомбардировки в секторе Газа и подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве являются недопустимыми.

Хаменеи предрек поражение Израиля в конфликте и напомнил, что израильские военные наносили удары по больницам и школам.

«Жестокие бомбардировки больниц, женщин и детей в секторе Газа являются признаком того, что лидеры сионистского режима крайне нервничают по поводу своего поражения», — отметил он.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян предостерег США и Израиль от эскалации конфликта в секторе Газа. По его словам, действия двух стран могут привести к расширению зоны боевых действий.