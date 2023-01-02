Мир 02 января 2023, 18:41 Иран привлечет США к ответственности за убийство Сулеймани МИД Ирана заявил, что привлечет США к ответственности за убийство генерала Сулеймани РИА «Новости»

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Иран счел нападение на командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани актом терроризма и намерен привлечь власти США к ответственности за него. Об этом сказано в заявлении МИД Исламской республики, которое ведомство приурочило к третьей годовщины убийства генерала.

«Правительство США <…> осуществило террористическую атаку на одного из наших высокопоставленных чиновников на территории третьей страны, когда он находился в Ираке по официальному заданию», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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МИД Ирана назвал ракетный обстрел Багдада «преступным актом убийства». В министерстве предупредили от ответственности за террористический акт как подстрекателей, так и исполнителей.

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Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно опасается мести со стороны Ирана после гибели генерала Касема Сулеймани.