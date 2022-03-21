Иран привели в пример удачной политики обхода санкций

Иран успешно справляется с обходом санкций, экономика страны растет, и у России есть такая же возможность. Таким мнением с «Ридусом» поделился директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов, сотрудников разведслужб, а также документы сообщил, что Иран создал тайную финансовую систему, позволявшую ей несмотря на «калечащие» санкции совершать сделки на миллиарды долларов в год. По словам Сафарова, система оказалась достаточно успешной и России стоит обратить внимание на иранский опыт.

«России гораздо проще будет этим заняться: у России есть много ликвидных товаров, необходимых многим странам. Когда пик противостояния пройдет, под разными предлогами люди и страны начнут налаживать взаимоотношения», — считает эксперт.