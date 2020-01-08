Иран пригрозил возможным ударом по союзникам США
«Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил», — сказано в заявлении, текст которого, со ссылкой на агентство FARS, цитирует РИА «Новости».
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американской военной базе в Ираке Эйн-Аль-Асад, также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака.
По американским базам были выпущены десятки ракет. В результате ракетного удара пострадали граждане Ирака. Однако точное число пострадавших, а также информация об их состоянии не уточняется. Президент США Дональд Трамп был незамедлительно проинформирован о случившемся, он собрал в Белом доме экстренное собрание, на котором, в частности, были глава Пентагона Марк Эспер, а также госсекретарь США Майк Помпео.
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.