Иран пригрозил возможным ударом по союзникам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любое государство, которое предоставит свою территорию для атак на Иран, станет целью вооруженных сил страны.

«Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил», — сказано в заявлении, текст которого, со ссылкой на агентство FARS, цитирует РИА «Новости».

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американской военной базе в Ираке Эйн-Аль-Асад, также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака.

По американским базам были выпущены десятки ракет. В результате ракетного удара пострадали граждане Ирака. Однако точное число пострадавших, а также информация об их состоянии не уточняется. Президент США Дональд Трамп был незамедлительно проинформирован о случившемся, он собрал в Белом доме экстренное собрание, на котором, в частности, были глава Пентагона Марк Эспер, а также госсекретарь США Майк Помпео.

Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.