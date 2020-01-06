Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

Штаты ждет «второй Вьетнам» после убийства генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон не выведет своих военных с Ближнего Востока. Об этом сообщил советник иранского верховного лидера Али Акбар Велаяти.

«Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со „вторым Вьетнамом“, если его войска не покинул регион», — приводит слова Велаяти телеканал Al-Alam.

Он также подчеркнул, что Сулеймани был «ключевым элементом» в альянсе России и Ирана.

Касем Сулеймани погиб 3 января во время ракетного удара. Снаряды были запущены со стороны США по территории международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом в тот день погиб замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

По словам американской стороны, они имели отношение к организации нападения на посольство США в Багдаде. Иран пообещал отомстить за убийство, на что Вашингтон пригрозил ударить по 52 иранским объектам.

В МИД России подчеркнули, что произошедшее повлечет за собой большую напряженность в регионе, а глава министерства Сергей Лавров назвал убийство противоправной акцией.