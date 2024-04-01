Мир 01 апреля 2024, 17:37 Иран предупреждал Россию о теракте в «Крокусе» Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокусе» Unsplash

Читать 360tv в

Незадолго до массового убийства в «Крокус Сити Холле» Иран предупреждал Россию о возможной крупной «террористической операции». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В ходе самого смертоносного нападения на территории России за 20 лет боевики открыли огонь из оружия по зрителям концерта в „Крокус Сити Холле“, убив по меньшей мере 144 человека», — написали авторы материала.

Реклама

При этом Иран предупредил Россию о возможном теракте за несколько дней до нападения. Источник издания уточнил, что информацию получили во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране.

США также заранее предупредили Россию о вероятном нападении исламистов, отметили журналисты.

«Но Москва, глубоко не доверяя намерениям Вашингтона, преуменьшала значение этой информации», — указано в материале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.