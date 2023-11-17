Мир 17 ноября 2023, 16:18 Иран предостерег США от крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке МИД Ирана заявил США о нежелании расширения конфликта на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Действия США и Израиля могут привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Иран хочет избежать такого развития событий, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Financial Times.

По словам дипломата, если преступления против жителей сектора Газа не прекратятся, более широкий конфликт станет неизбежным.

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«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны», — подчеркнул Абдоллахиян.

Он добавил, что за последние 40 лет Иран и Соединенные Штаты вели переговоры через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране. Абдоллахиян исключил возможность прямого диалога между США и Ираном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее призвал мусульманские страны незамедлительно прервать торгово-экономическое сотрудничество с Израилем. Речь шла в том числе о прекращении поставок нефти и продовольствия.

Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что израильское руководство перешло все красные линии на Ближнем Востоке. Такое поведение может заставить поддерживающие Палестину страны принять ответные меры.