Украина получила доступ к черным ящикам упавшего Boeing 737

«Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, эксперты рассматривают все версии авиакатастрофы. Предварительно среди причин крушения указываются проблемы с двигателем. Также ранее сообщалось, что газета The New York Times и несколько западных политиков сообщили о доказательствах того, что иранская ракета ПВО якобы сбила украинский лайнер. Иран отрицает данную версию.

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выживших в катастрофе нет. Украина собрала специальную комиссию, которая на данный момент находится в Иране.