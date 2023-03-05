Мир 05 марта 2023, 03:46 Иран позаимствовал у России меры по укреплению национальной валюты РИА «Новости»: Иран последовал примеру России по укреплению национальной валюты РИА «Новости»

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Иран почти полностью позаимствовал у России способы по укреплению национальной валюты. Они отражены в принятом на днях Тегераном пакете мер, сообщило РИА «Новости».

По мнению экспертов, которое приводит издание, это поможет укрепить экономику республики, которая зависит от экспорта природных ресурсов. Так, все валютные доходы и резервы от экспортных операций отныне регулируются ключевой ставкой ЦБ.

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«Год назад так же поступили в России. Действия ЦБ и Минфина купировали резкое обрушение рубля, всплеск инфляции, риски для банковской системы», — рассказали эксперты агентству.

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В России резкое повышение ключевой ставки купировало резкое обрушение рубля. В Иране сейчас один доллар США стоит свыше 600 тысяч риалов, тогда как еще в середине декабря его курс был 380 тысяч. Аналитики считают, что российская модель должна сработать в иранских реалиях.

Это подтверждается схожестью экономической ситуации в обеих странах. Другое дело, отмечают эксперты, что не сравнимы экономические показатели России и Ирана, который больше зависит от мировой конъюктуры.

Стабилизация риала выгодна Москве, так как это ускорит вытеснение долларов из расчетов, нарастит долю нацвалют. На сегодня почти 60% сделок между Россией и Ираном производится в риалах и рублях.

Ранее посол России в Боливии Михаил Леденев сообщил, что Россия и Боливия установили расчеты в нацвалютах. Это решение позволит облегчить работу российских компаний в условиях санкционного давления.