Мир 06 декабря 2023, 18:18 Иран потребовал от США компенсацию за убийство Сулеймани Суд Ирана обязал власти США выплатить $49,7 млрд за убийство генерала Сулеймани Keystone Press Agency / Global Look Press

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Иранский Генеральный суд обязал правительство США и более 40 физических и юридических лиц выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США приговорили к выплате 49 миллиардов 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время смерти генерала Касема Сулеймани», — указали в заявлении.

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Судья в Тегеране вынес решение по искам 3318 заявителей о возмещении материального и морального ущерба.

Генерала Сулеймани ликвидировали 3 января 2020 года в ходе авиаудара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар приказал нанести тогдашний президент США Дональд Трамп. Вместе с иранским генералом погибли его заместитель Ирака Абу Махди аль-Мухандис.