28 мая 2023, 07:11
Иран поставил Зеленского на место после его слов о России
Пресс-секретарь МИД Ирана Канани осудил Зеленского после его слов о помощи России
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости поддержки России направлены против иранского народа и совершаются исключительно для привлечения новых поставок западного оружия. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани, его слова привело агентство ISNA.
Таким образом дипломат ответил на призыв Зеленского к Ирану отказаться от поддержки России. По его словам, это приведет государство еще к большей международной изоляции.
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«Повторение ложных претензий украинского президента против Ирана гармонирует с медийной и пропагандистской войной антииранской оси против народа и правительства республики. Все это исключительно ради получения больше финансовой и военной поддержки со стороны Запада», — сказал Канани.
Представитель МИД отметил, что заявления Зеленского превратились в политическое шоу, и только лишь отвлекают общество бесполезными и безосновательными претензиями в адрес Ирана.
Ранее глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян пообещал приложить все усилия для урегулирования украинского конфликта.
Владимир Зеленский
Россия
Иран
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