Мир 28 мая 2023, 07:11 Иран поставил Зеленского на место после его слов о России Пресс-секретарь МИД Ирана Канани осудил Зеленского после его слов о помощи России РИА «Новости»

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Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости поддержки России направлены против иранского народа и совершаются исключительно для привлечения новых поставок западного оружия. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани, его слова привело агентство ISNA.

Таким образом дипломат ответил на призыв Зеленского к Ирану отказаться от поддержки России. По его словам, это приведет государство еще к большей международной изоляции.

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«Повторение ложных претензий украинского президента против Ирана гармонирует с медийной и пропагандистской войной антииранской оси против народа и правительства республики. Все это исключительно ради получения больше финансовой и военной поддержки со стороны Запада», — сказал Канани.

Представитель МИД отметил, что заявления Зеленского превратились в политическое шоу, и только лишь отвлекают общество бесполезными и безосновательными претензиями в адрес Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян пообещал приложить все усилия для урегулирования украинского конфликта.