Иран поставил условия возвращения к ядерной сделке
Как сообщило агентство Irna со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, это условие можно заменить на выдачу стране кредита в размере 15 миллиардов долларов.
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«Иран, как он неоднократно заявлял, вернется к полной реализации СВПД только в том случае, если сможет продать свою нефть и получить ее доходы полностью и без ограничений, и инициатива Франции по сохранению СВПД именно такова», — приводит агентство слова дипломата.
Ранее СМИ сообщили, что именно Франция предложила предоставить Ирану заем.
Арагчи подчеркнул, что Тегеран готов вести переговоры со странами «Пятерки» исключительно после получения вышеуказанной суммы. Замминистра в то же время отметил, что на повестке дня этих переговоров все еще существуют серьезные разногласия.
В случае, если европейские страны до 5 сентября не предпримут каких-либо эффективных шагов по вопросу кредита, Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по сделке.