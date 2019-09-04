Иран поставил условия возвращения к ядерной сделке

Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), если Европа начнет покупать у Ирана нефть.

Как сообщило агентство Irna со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, это условие можно заменить на выдачу стране кредита в размере 15 миллиардов долларов.

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«Иран, как он неоднократно заявлял, вернется к полной реализации СВПД только в том случае, если сможет продать свою нефть и получить ее доходы полностью и без ограничений, и инициатива Франции по сохранению СВПД именно такова», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее СМИ сообщили, что именно Франция предложила предоставить Ирану заем.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран готов вести переговоры со странами «Пятерки» исключительно после получения вышеуказанной суммы. Замминистра в то же время отметил, что на повестке дня этих переговоров все еще существуют серьезные разногласия.

В случае, если европейские страны до 5 сентября не предпримут каких-либо эффективных шагов по вопросу кредита, Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по сделке.