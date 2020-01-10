Иран попросил Канаду поделиться данными о причастности к крушению Boeing 737

После заявлений премьеров Канады и Великобритании Джастина Трюдо Бориса Джонсона о том, что украинский лайнер мог быть сбит ракетой, спикер иранского МИД Аббас Мусави предложил им поделиться информацией.

Как сообщило РИА «Новости», Мусави попросил Канаду и другие страны, у которых есть соответствующая информация, поделиться данными, предоставив их на рассмотрение комитета по расследованию катастрофы.

Официальный представитель международного иранского ведомства напомнил, что к расследованию приглашены представители компании Boeing и украинские эксперты.

Глава организации Гражданской авиации Ирана Али Абедзаде ранее уже отверг заявления о том, что украинский самолет мог быть сбит ракетой.

Предложение Мусави было сделано после того, как Джастин Трюдо заявил, что причиной крушения украинского лайнера стала выпущенная Ираном ракета класса «земля-воздух».

Он сослался на данные многочисленных источников от собственных и союзнических разведслужб.

В результате падения Boeing 737, летевшего из Тегерана в Киев, погибли 176 человек. Трагедия произошла 8 января.