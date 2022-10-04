Иран попал под новые санкции Канады | 360°

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Иран попал под новые санкции Канады

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Канадские власти решили ввести очередные ограничения в отношении Ирана. Об этом сообщил RT.

О введении антииранских санкций объявила глава внешнеполитического ведомства Канады Мелани Жоли. В частности, ограничения связаны со смертью гражданки Ирана Махсы Амини.

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«Эти новые меры основаны на существующем режиме санкций правительства Канады и включают в себя 25 физических и девять юридических лиц», — уточнили в МИД Канады.

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