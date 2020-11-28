Иран пообещал возмездие убийцам ядерщика

Иран отомстит тем, кто убил главу организации исследований и инноваций Минобороны Мохсена Фахризаде. Об этом заявил советник верховного лидера страны Хосейн Дехган.

«Мы, как гром, ударим по убийцам мученика», — привело слова Дехгана агентство Mehr.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к покушению на Фахризаде может быть причастен Израиль. Он призвал международное сообщество к осуждению действий террористов. Кроме того, он отметил, что Западу следует отказаться от использования «позорных двойных стандартов».

Об убийстве главы организации исследований инноваций военного ведомства Мохсена Фахризаде пресс-служба Минобороны сообщила 27 ноября. По информации местных СМИ, на физика-ядерщика напали в городе Абсард. Когда автомобиль проезжал по одной из площадей, взорвался соседний Nissan. После этого началась стрельба. В итоге Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия медиков, ученый скончался.

Фахризаде занимался ядерными исследованиями. В иранском Минобороны назвали произошедшее терактом.