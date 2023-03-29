Мир 29 марта 2023, 14:19 Иран пообещал приложить усилия для установления мира на Украине Глава МИД Ирана Амир-Абдоллахиян: страна приложит усилия для установления мира на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиян сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Слова главы дипломатического ведомства привел ТАСС.

«Мы обсудили с Сергеем Лавровым ситуацию на Украине», — сказал он.

Реклама

Амир-Абдоллахиян отметил, что Иран готов на самом высоком уровне предпринимать все необходимые усилия на установления мира на Украине.

«На уровне глав министерств иностранных дел, на уровне президента мы готовы продолжать усилия для прекращения боевых действий, установления мира и спокойствия. Надеемся достигнуть оптимальных результатов на этом пути», — отметил руководитель дипломатического ведомства.

Также он выразил мнение, что западные страны сами ухудшают ситуацию, поставляя Украине вооружение.

«Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения украинским военным», — добавил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противостояние России и Запада затянется надолго.