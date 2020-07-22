Иран пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Иран не забудет убийство генерала Касема Сулеймани и неизбежно ответит. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам», — цитирует его слова РИА «Новости».

В январе этого года США провели в международном аэропорту Багдада операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис. Их убили по приказу американского президента Дональда Трампа. Аэропорт обстреляли ракетами. Всего погибло восемь человек.

Свои действия Минобороны США объяснило тем, что Сулеймани и «Кудс» были ответственны «за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих». В ответ Иран пообещал жестко отомстить Штатам.