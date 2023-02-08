Мир 08 февраля 2023, 09:12 Иран получит 35 тонн гуманитарной помощи от России после землетрясения МЧС доставит в Иран 35 тонн гумпомощи в качестве поддержки после землетрясения

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Специальный борт МЧС России привезет в Иран 35 тонн гуманитарной помощи. Она нужна стране из-за землетрясения, которое произошло там в конце января. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел из аэропорта Жуковский.

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«По распоряжению правительства РФ будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн», — сказано в сообщении.

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Представители МЧС уточнили, что на борту находятся предметы, которые необходимы для жизнеобеспечения иранцев. В частности, речь идет о сахаре, растительном масле, муке, теплых одеялах, палатках, передвижных электростанциях и печах.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана 28 января. Известно о двух погибших и еще более 300 пострадавших. Большинство раненых — из города Хой, остальные — из Сельмаса. В результате случившегося в населенных пунктах оказались повреждены дома и транспорт.