Иран получил первый обогащенный уран

Иранские ученые получили первую партию обогащенного урана на ядерном объекте в Фордо. О возобновлении процесса стало известно 6 ноября.

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«Подача газа в центрифуги и получение обогащенного урана начато в первые минуты четверга», — сообщило иранское агентство Mehr.

Таким образом обогащенный уран стал первой партией, полученной после того, как страна возобновила работу в рамках обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее о начале этого процесса объявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи. Он уточнил, что работы проводятся при наблюдении экспертов МАГАТЭ. Вице-президент отметил, что в Фордо при использовании центрифуг с подачей газа проводилось обогащение урана до 20%. По его словам, это делает уран высокообогащенным или оружейным. Салехи подчеркнул, что пока Исламской Республике достаточно этих показателей.

Тегеран решил снять ядерные ограничения после того, как Вашингтон вышел из сделки по программе (СВПД).