Иран полностью вышел из ядерной сделки

«Каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось», — сказано в заявлении правительства.

Если со страны будут сняты санкции и обеспечены ее интересы, то Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.

Первый отказ Тегерана от ядерных ограничений произошел в мае 2019 года. Он был частичным и стал ответом на выход Соединенных Штатов из соглашений по иранской ядерной программе, который произошел годом ранее, 8 мая 2018 года. Тогда этот шаг был назван «стратегическим терпением». Тогда Иран объявил об отказе выполнять пункты сделки, касающиеся тяжелой воды и обогащенного урана. Второй этап наступил позднее, когда власти заявили, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который требуется.

С 6 сентября 2019 года начался третий этап. В Иране стартовала работа с рядом центрифуг без ограничений в области ядерных исследований и разработок положениями соглашения. Четвертый этап был объявлен ровно через два месяца, когда на объекте в Фордо началось использование уранообогатительных центрифуг. По ядерной сделке для подобных работ должен был использоваться только комплекс в Натанзе.