Иран поблагодарил Россию за помощь со «Спутником V»

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил РФ за помощь в обеспечении вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил RT.

«Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана», — сказал министр. Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что в ближайшем будущем в Иране начнется производство «Спутника V». Он отметил, что медицинская сфера является очень важной для расширения двустороннего сотрудничества.