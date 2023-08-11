Мир 11 августа 2023, 06:45 Иран отпустит заключенных в США в обмен на разморозку нефтяных доходов NYT: США и Иран договорились об обмене заключенными Unsplash

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Правительства Ирана и США договорились об обмене заключенными и разблокировке части счетов. Пять человек уже вышли на свободу, сообщило издание The New York Times.

Переговоры продолжались больше двух лет. Стороны пришли к соглашению об освобождении пяти заключенных американцев в обмен на нескольких арестованных иранцев и снятие блокировки с нефтяных доходов на сумму около 6 миллиардов долларов.

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Представители Госдепа и Совета нацбезопасности сообщили, что на первом этапе Иран уже освободил пять американцев из-под ареста. Это Сиамак Намази, Морад Тахбаз, Эмад Шарги, а также ученый и бизнесмен, чьи имена решили не разглашать. Их перевели в гостиницу под охрану властей, а через несколько недель посадят на самолет и отправят в США.

В обмен на это из американских тюрем освободят пятерых граждан Ирана и переведут почти шесть миллиардов долларов активов Ирана в Южной Корее. Деньги положат в центробанк Катара и разрешат снимать только на гуманитарные расходы.

В мае источники журналистов в Белом доме заявили, что США ради обмена заключенными рассмотрят ослабление антироссийских санкций. Для этого они начали переговоры с другими странами.